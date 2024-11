Sport.quotidiano.net - La Recanatese esonera Filippi. Fatale il pesante ko nel derby

Lahato l’allenatore Giacomoper il tecnico siciliano lo scempio visto contro il Castelfidardo nel quale si sono assommate una serie di scelleratezze anche nelle cose più semplici, sbadataggini incomprensibili ma soprattutto un atteggiamento molle, remissivo, quasi rassegnato al peggio. Le tre vittorie consecutive che avevano, in parte, riaperto il cuore alla speranza appaiono lontane anni luce e comunque, in questo campionato dove ogni gara è una battaglia, affrontare in questo modo qualsiasi avversario è letale, pur se, nella fattispecie, il Castelfidardo non ha fatto di certo cose eccezionali. Decifrare poi il cammino dei giallorossi sembra essere materia più da psicoanalisti che da allenatori: 5 ko consecutivi, la striscia di successi e poi ripiombare nel buio delle proprie ansie, condite, puntualmente da una quantità industriale di gol subiti.