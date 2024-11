Quifinanza.it - La Manovra ha “effetti positivi” sulle pensioni secondo l’Inps: i dettagli delle norme

Leggi tutto su Quifinanza.it

Il percorso parlamentare dellafinanziaria è cominciato dalle audizioni. Diverse istituzioni e parti sociali si presenteranno in Parlamento per dare la loro opinione su quanto scritto nel testo della legge di bilancio. Tra i primi incontri c’è stato quello con il presidente delGabriele Fava, che si è concentrato. Nellanon è presente nessun intervento di lungo termine sulla previdenza sociale, ma una serie di aggiustamenti. Il Governo ha mantenuto per un altro anno Ape Sociale, Quota 103 e Opzione Donna per garantire flessibilità sulla Legge Fornero, ma non ha aggiunto altre possibilità di pensione anticipata. Unica modifica sensibile quella sulla perequazione. Come cambiano lecon laDopo molte discussioni interne, il Consiglio dei ministri ha deciso di far approdare lafinanziaria in Parlamento senza apportare modifiche sostanziali al modo in cui funzionano lein Italia.