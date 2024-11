Lanazione.it - La grande lirica incontra l’Ort. Una rassegna di concerti con l’Orchestra toscana

Quattroevento prossimamente al teatro degli Animosi. Grazie alla sinergia tra Comune e Fondazione Ort torna un nuovo programma con più appuntamenti, con artisti di primo piano e giovani talenti emergenti. L’appuntamento inaugurale sarà martedì 19 novembre alle 21 con un evento lirico-sinfonico:dellacon il contributo di Fondazione CrC e in collaborazione con il Circolo carrarese ’Amici della’, darà vita a un concerto celebrativo in occasione del centenario pucciniano, intitolato ‘Puccini e la sua epoca’. Protagonisti il soprano Lidia Fridman, il tenore Vincenzo Costanzo e il baritono Sergio Bologna, sotto la direzione d’orchestra del Maestro Bruno Nicoli. Il concerto ha un carattere straordinario, perché unirà per la prima volta l’attività delcon quella dello storico circolo.