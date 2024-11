Formiche.net - La Cina svela il suo nuovo caccia di quinta generazione. Ed è identico all’F-35

Mentre le industrie e le Forze armate occidentali sviluppano la sestadel combattimento aereo, c’è chi (in ritardo) arriva alla. La Forza aerea dell’Esercito popolare di liberazione (Plaaf) cinese ha ufficialmenteto il suomultiruolo stealth di, il J-35. Ilvelivolo, oltre a innalzare il livello delle forze aeree di Pechino, rende lail secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, a impiegare due tipi didi. Laera infatti entrata nel club degli utilizzatori di aerei di ultimanel 2017, con l’introduzione del Chengdu J-20. Una copia cinese dell’F-35? Il J-35 o, come era noto fino a poco fa, lo Shenyang FC-31 è unmultiruolo diche verrà prodotto in diverse configurazioni.