Kamala Harris, candidata di apparato evasiva. Disagio di neri e ispanici su una donna alla Casa Bianca

Dopo il ritiro di Joe Biden, nel luglio scorso,era subito emersa come la scelta più naturale dei democratici nella sfida presidenziale 2024.era la vice di Joe Biden. Era espressione della nomenclatura del partito. Era colei che garantiva la successione senza che si scatenasse una faida interna.mosse i primi passi della campagna tra l’entusiasmo dei democratici e una copertura in fondo benevola da parte dei media. Due mesi e qualcosa dopo, quell’entusiasmo si è in buona parte dissolto.ha perso buona parte del vantaggio che aveva nei sondaggi estivi e ciò che resta è la trepidazione dei democratici per il risultato.ha certo garantito una successione “morbida”, dopo il ritiro di Joe Biden. La sua campagna 2024 è però stata da segnata da importanti elementi di debolezza, sia a livello personale che di contesto politico.