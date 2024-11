Lettera43.it - Israele, Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant

Mentre la polizia ha aperto un’indagine penale contro il suo ufficio, Benjaminhail, nominando al suo post Israel Katz, giàdegli Esteri, con la posizione di Katz affidata a Gideon Sa’ar. «Purtroppo, anche se nei primi mesiguerra c’era fiducia e c’era un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi mesi questa fiducia si è incrinata tra me e il», ha affermato il premier israeliano. «Ho fatto molti tentativi per colmare queste lacune», ha continuato, «ma continuavano ad ampliarsi. Queste sono anche giunte a conoscenza del pubblico in un modo inaccettabile e, cosa ancora peggiore, sono giunte a conoscenza del nemico: i nostri nemici ne hanno tratto piacere e ne hanno tratto un sacco di benefici».