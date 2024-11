Inter-news.it - Inter-Arsenal, Inzaghi stravolge il centrocampo: attesi cinque cambi

Tra poco più di un giorno i nerazzurri tornano in campo. Simonemette a punto il suo undici per, con qualche variazione non indifferente. Di seguito la probabile formazione. NUOVO UNDICI – Si avvicina sempre più un’altra sfida di Champions League per la squadra di Simone, la quarta dopo i sette punti raccolti fra Manchester City, Stella Rossa e Young Boys. Domani sera, alle ore 20.45, sarà il momento di, per la quale l’allenatore e Matteo Darmian sonovenuti in conferenza stampa. Attendendo anche le dichiarazioni di Mikel Arteta e del suo calciatore, diamo un’occhiata alla probabile formazione nerazzurra e alle in-disponibilità del mister., la probabile formazione di mister– Dopo il match di campionato vinto contro il Venezia,deve mettere a punto un’altra formazione per, tenendo anche conto dello scontro diretto di domenica prossima contro il Napoli.