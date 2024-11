Justcalcio.com - Il portiere che ha attaccato la Spagna confessa di aver guidato ubriaco e giustifica che “non era completamente ubriaco”

2024-11-04 11:00:08 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Jens Lehmannche ha giocato 61 presenze con la Germania arrestato a settembre per guida in stato di ebbrezza dopo i festeggiamenti dell’Oktoberfest. La verità è che ho commesso un errore perché pensavo di poter guidare. Non è stato così. Aveva 0,7 di alcol nel sangue Jens Lehmann L’ex giocatore del Arsenale, Schalke04, Milano, Borussia Dortmund E VfB Stoccarda ha riconosciuto in ‘Bild Sport’ che “la verità è che ho commesso un errore perché pensavo di poter guidare. Non era così. Avevo 0,7 di alcol nel sangue”. Il controverso ex calciatore 54enne ha dichiarato che “non è stata una buona mossa da parte mia e me ne pento. Mi sono giudicato male e hodue ore dopo l’incidente”. Se si ha un tasso di alcol nel sangue pari a 0,7 gli verrà revocata la patente di guida per quattro settimane.