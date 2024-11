Ilrestodelcarlino.it - “Il bar è stato rapinato”, ma era una messinscena: una dipendente e due complici nei guai

Bologna, 5 novembre 2024 - Hanno simulato una rapina a mano armata al “C House Coffee Shop” all’interno del Centro Navile. I tre, un ragazzo italiano di 23 anni e una coppia di moldavi marito e moglie, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e, solo la donna, anche per simulazione di reato. Ma ripercorriamo i fatti. Era il 4 agosto scorso quando la polizia riceve una chiamata da parte di una donna,del bar, che segnala di essere stata vittima di una rapina. Secondo la ricostruzione della vittima, ilre sarebbe entrato di mattina presto intimandola di consegnarle tutto il denaro contenuto nel fondo cassa (circa 4.500 euro) e, prima di fuggire, l’avrebbe colpita al volto con un pugno. Gli uomini della Mobile, intervenuti sul posto, hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza esterne al locale: dall’analisi dei filmati si vede un uomo con volto travisato che si avvicina al locale armato di pistola.