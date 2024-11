Sport.quotidiano.net - Gara finale MotoGp, Bagnaia e Bastianini critici su Barcellona: “Non è il massimo correre in Spagna”

Bologna, 5 novembre 2024 – Si corre l’ultimo gran premio della stagione 2024 del motomondiale. Niente Valencia, colpita dalla tragedia dell’alluvione, bensì, pure lei sotto la pioggia in queste ore ma nulla di paragonabile alla devastazione della Comunitat Valenciana. Si resta in, dunque, e si è deciso di chiudere lo stesso il mondiale preferendo, anche per questioni logistiche, il Montmelo a Portimao, Jerez e Losail che erano le altre tre alternative. Lo spettacolo non si ferma, anche nel dolore, e quello catalano sarà un gran premio della Solidarietà. Ma qualche pilota è meno d’accordo di altri, perchéincon tutto quello che sta succedendo non sembra corretto.: “Non è giusto, ma ci adeguiamo”, in modo particolare, i due piloti ufficiali Ducati Eneae Pecco, che avrebbero preferitoin un’altra nazione vista la tragedia che ha colpito lae Valencia.