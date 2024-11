Agi.it - Favorì la latitanza di Messina Denaro, condannata a 11 anni l'amante del boss

AGI - Il gup del tribunale di Palermo Paolo Magro ha condannato a undicie 4 mesi Laura Bonafede, maestra di Campobello di Mazara (Trapani) edelMatteo. La donna era imputata per avere assistito e fiancheggiato durante lail capomafia di Castelvetrano (Trapani), legandosi a lui anche sentimentalmente; imputata in un altro processo anche la figlia, Martina Gentile., catturato il 16 gennaio 2023, è morto il 25 settembre successivo per gli effetti di un tumore al colon. Oggi il giudice ha accolto le richieste dei pubblici ministeri Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, del pool coordinato dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido. "Io sono nata in una famiglia purtroppo mafiosa e ho vissuto fin da bambina con questo clima". A dirlo è Laura Bonafede, l'delMatteooggi a 11e 4 mesi dal Gup del tribunale di Palermo Paolo Magro: la donna aveva reso dichiarazioni spontanee nel corso di un'udienza tenuta l'11 giugno, ma oggi si è appreso del contenuto di ciò che aveva detto nel corso del processo, che si è svolto col rito abbreviato e dunque in camera di consiglio.