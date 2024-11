Lettera43.it - Elezioni Usa 2024, primi risultati: a Dixville Notch è parità fra Trump e Harris

Leggi tutto su Lettera43.it

Si sono aperte con un pareggio ledi Usa. Donalde Kamalahanno infatti ricevuto tre voti a testa nel piccolo villaggio di, situato nel New Hampshire vicino al confine con il Canada. Un risultato che ha sorpreso la stampa americana, in quanto ha sovvertito gli esiti delle due precedenti tornate elettorali. Nel 2016 e nel 2020 si imposero infatti i Democratici con Hillary Clinton, che vinse 4-3 su, e Joe Biden che invece fece en plein di voti. Secondo la Cnn, hanno partecipato quest’anno sei elettori, di cui quattro repubblicani e due non dichiarati. La cittadina, seguendo una tradizione decennale dal 1960, vede tutti gli aventi diritto fra i 12 abitanti riunirsi nella cosiddetta Ballot Room, stanza del voto, per esprimere le loro preferenze all’apertura del seggio.