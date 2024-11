Lanazione.it - Dall’abbandono scolastico alla laurea: "Così la campagna mi ha salvato"

di Andrea Settefonti. Davide Telesca, 24 anni di Barberino Tavarnelle, aveva lasciato la scuola a 17 anni. Frequentava un istituto tecnico economico in provincia di Siena, ma non gli piacevano le materie, gli argomenti non erano stimolanti. Ha rischiato di essere uno dei tanti, troppi casi di drop-out. Poi nel 2016, si è iscritto al corso Agripro Chianti promosso dall’agenzia formativa Chiantiform di San Casciano presieduta da Elisa Corneli. Lo ha frequentato, si è appassionato all’agricoltura, si è iscritto e diplomato all’istituto agrario di Firenze e quindiFacoltà di Agraria e tra pochi mesi si laureerà in Scienze Agrarie.. Che è successo? "La scuola che avevo scelto non mi piaceva. A 17 anni mi sono lanciato in questa nuova avventura.