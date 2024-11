Sport.quotidiano.net - Crisi-Perugia, adesso si può solo risalire. Il tris da sfruttare è invece da dimenticare

Doveva essere ildella ripartenza. Le gare con il Milan Futuro e con il Legnago Salus, fanalini di coda del campionato, avrebbero dovuto assicurare sei punti e un trampolino per ritrovare punti ed entusiasmo. Eè stata la settimana dei flop, iniziata con la sconfitta con i rossoneri, poi l’esonero di Formisano, l’arrivo di Zauli, le due gare in quattro giorni con Torres e Legnago, che hanno portato nelle misere casse del Grifo appena un punto (6 reti subite, 2 a partita e 3 segnate). Lo score è, a oggi, impietoso: 14 punti in 13 partite, una media di poco più di un punto a match, un cammino da zona retrocessione. Ci sono ancora 25 partite, un’infinità di possibilità per risollevarsi, a partire dal prossimo incontro di domenica, difficile quanto stimolante, con la Ternana. Confronto.