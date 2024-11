Lanazione.it - Cantiere Tav a Firenze, è l’ora di “Marika”: la seconda talpa è pronta a partire

, 5 novembre 2024 – Opera “storica” e “fondamentale”, come dicono il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e la sindaca di, Sara Funaro: ladelfiorentino della Tav (l’alta velocità ferroviaria), con il nome di(scelto dai cittadini che hanno partecipato al sondaggio online) è. Comincia, così, l‘escavazione dellagalleria per il sottoattraversamento del capoluogo toscano. La presentazione della fresa è avvenuta aldi Campo di Marte (), alla presenza del presidente Giani, della sindaca Funaro, dell’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Gianpiero Strisciuglio e dell’amministratore delegato di Pizzarotti & C, Riccardo Garrè. L’opera rientra nel Passante AV di, che prevede la realizzazione della nuova stazione AV Belfiore (nota come “Stazione Foster”) e di un passante ferroviario AV composto da due gallerie a singolo binario, poste mediamente a 20 metri di profondità.