Ilrestodelcarlino.it - Cadavere ritrovato nel fiume a Rimini, clamorosa svolta: si indaga per omicidio

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 5 novembre 2024 – Unainaspettata nel caso delil 29 ottobre scorso nelUso a Bellaria. La Procura diha aperto un fascicolo pera carico di ignoti per fare pienamente luce sulla morte di Abderrahman Hamdane, 48enne marocchino arrivato in Italia il 4 ottobre scorso con un regolare permesso di lavoro. La settimana scorsa Abderrahman avrebbe dovuto cominciare a lavorare come bracciante agricolo in un'azienda del territorio e stava per firmare un regolare contratto con il suo titolare. Di fatto però non è mai entrato in servizio, perché ha trovato la morte lungo le sponde delUso, al confine tra Bellaria e San Mauro Pascoli, non lontano da via Cassandra, dove abitava insieme ai cognati (i fratelli di sua moglie, rimasta in Marocco), dove temporaneamente domiciliato dal giorno del suo arrivato in Italia attraverso la frontiera di Bologna.