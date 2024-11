Ilnapolista.it - Bruno Giordano e i suoi ricordi di Maradona: «Mi prestò la sua Ferrari, avevo la coda di tifosi che mi seguivano»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

una delle icone del Napoli, ha raccontato al podcast ‘More Touchy Show’ alcuni episodi che convolvono anche Diego Armando. L’attaccante, romano di Trastevere, ha rivelato un aneddoto: «Una volta gli dissi “Diego devo portare la macchina a fare il tagliando prestami la macchina”. Mila. Immaginate ildi Diego a Napoli. Parcheggiai al solito bar di via Petrarca del mio amico per prendere il caffè. In pochi minuti si fece una fila di 600 metri fuori. Pensavano tutti che fosse Diego ed entrarono. Presi la macchina e gliela riportai immediatamente».ricorda chequasi lo invidiava: «Diego mi diceva “Beato te che puoi andare in giro con i ragazzi a prendere un gelato”»ti ha chiamato al Napoli? «Sì, lui e Allodi. Perché Allodi quando ero alla Lazio aveva già provato a portarmi alla Fiorentina.