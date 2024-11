Ilrestodelcarlino.it - "Atto legittimo delle toghe. No al linciaggio sui social"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

A fare il punto sulla vicenda del rinvio alla Corte di giustizia Ue della decisione sull’eventuale disapplicazione del dl Paesi sicuri, e del successivo polverone che ha travolto il giudice estensore Marco Gattuso, interviene Ernesto Carbone, membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex deputato Pd. Avvocato, l’Anm ha parlato di ’clima pesante’. Cosa ne pensa? "Occorre un passo indietro: estate scorsa, agosto. La presidente del Consiglio parla di un complotto dei magistrati per fare cadere il governo. Sono accuse pesanti, e con le dovute prove la premier avrebbe potuto denunciare, oppure riferirne in aula: nulla di tutto ciò. Poi, ottobre: il sottosegretario alla Giustizia Delmastro dice che ’i magistrati sono come gli ayatollah’. Un paragone che da un lato non è ben chiaro, dall’altro offende centinaia di ragazzi che muoiono in Iran.