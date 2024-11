Donnaup.it - Zuppa di zucca e lenticchie: saporita, leggera e nutriente

Ladiè il piatto ideale per fare un pieno di sali minerali e proteine vegetali, ma anche per deliziare il palato. Insomma, in un’unica ricetta, possiamo unire l’utile al dilettevole. Ritemprante e corroborante, questa minestra autunnale ha un sapore rotondo e appagante, riscalda corpo e spirito e ci mantiene in salute, senza appesantirci. Per realizzarla occorre il brodo vegetale. Possiamo trovarla già pronto, confezionato e comodissimo, ma se lo prepariamo noi, il gusto sarà più intenso e profumato. Non solo. Potremo verificare di persona di aver utilizzato solo ortaggi biologici e sicuri. Ritagliamoci un attimo di tempo in più e seguiamo i passaggi riportati a questo link. Una volta pronto, teniamolo in caldo e cuciniamo insieme questadal retrogusto leggermente orientale, grazia alla presenza della paprika. Gustiamola calda e fumante. Se avanza, possiamo conservarla per 2 giorni al massimo in un recipiente ermetico in frigorifero.