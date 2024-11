Thesocialpost.it - Voto per i Commissari Ue, alta tensione. A rischio Fitto, ma anche Von der Leyen

Grandeal Parlamento europeo. Oggi si aprono le audizioni per ildell’aula sui 26designati da Ursula von der, un passaggio fondamentale per il nuovo esecutivo della Commissione Europea. Non si tratta di una formalità, ma di un vero e proprio esame, con votazione finale su ciascun candidato, e ildi bocciatura è concreto per almeno un paio di loro. Tra i profili in bilico c’èquello di Raffaele, rappresentante italiano e fra i sei vicepresidenti esecutivi designati.in Bilico, ma avrà il Sostegno della Destra Raffaele, esponente del gruppo Ecr proposto dal governo italiano, non potrà contare sul sostegno di socialisti, liberali, Verdi e Sinistra, che si oppongono alla sua nomina nella Commissione.