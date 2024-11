Thesocialpost.it - Travolta di spalle da un’auto pirata mentre cammina col marito: donna muore sul colpo

Tragedia alla periferia di Minervino di Lecce. Unadi 70 anni, Anna Caroppo, è stata investita mortalmente dava con illungo la strada provinciale in direzione di Giuggianello. L’incidente è avvenuto in una zona priva di illuminazione, rendendo la visibilità particolarmente scarsa. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo in transito ha travolto la coppia, colpendo in pieno la signora Caroppo. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per lanon c’è stato nulla da fare; il decesso è avvenuto sul. Il, sebbene ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare il responsabile dell’investimento. Si stanno analizzando eventuali testimonianze e immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere elementi utili all’individuazione del veicolo coinvolto.