Laprimapagina.it - Tortora in lutto: Francesca Riente morta a 17 anni in un incidente a Praia a Mare

Una giovane vita spezzata a soli 17lungo la Strada Statale 18, al chilometro 251,400, nel comune di(Cosenza). Fatale attorno alle 19:30 di domenica l’impatto tra una moto e due auto. Nell’ha perso la vita, 17. I Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti., 17di, che studiava a Maratea, avrebbe compiuto 18a fine novembre. La ragazza, alla guida della moto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi ferite riportate hanno reso vano ogni tentativo di salvarla.èpoco dopo l’arrivo in ospedale.