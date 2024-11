Ilgiorno.it - Sciopero trasporto pubblico locale dell’8 novembre 2024: orari e fasce di garanzia (che ci sono)

Milano, 4– Il temuto, convocato da sindacati confederali e altre sigle delsenzadi, a quattro giorni dall’agitazione potrebbe fare un po’ meno paura. In alcuni casi, infatti, secondo quanto comunicato sulle pagine ufficiali delle aziende che gestiscono i servizi nelle città lombarde, lo stop non riguarderà l’intera giornata, come da piattaforma dell’iniziativa sindacale. È il caso di Atm, per esempio. La metropolitana Venerdì 8in città, nelle consuete– fino alle 8.45 la mattina e dalle 15 alle 18 nel pomeriggio – verranno garantite tutte le linee della metropolitana; M1, M2, M3, M5 e quello della tratta M4 San Cristoforo-San Babila. Il servizio della tratta M4 San Babila-Linate, invece, sarà garantito per tutta la giornata.