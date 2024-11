Superguidatv.it - Replica La Rosa della Vendetta in streaming, puntata del 3 novembre 2024 | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera, domenica 3, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 38, 39 e 40 trasmessi da Canale 5 in. Gara chiede a Gulcemal di perdonare Deva. Ipek decide di accompagnare Armagan all’aeroporto, ma mentre sono per strada gli confessa di amarlo, e il ragazzo decide di non partire. Mentre Ibrahim rivela a Gulcemal che Deva è la figlia di Mustafa, Zafer dice a Deva la stessa cosa, ma le mente dicendo che sua madre si è suicidata dopo la morte del marito. Deva confida ad Armagan di non ritenere Mustafa suo padre, in quanto non riesce a perdonarlo per averla lasciata sola. Gulendam obbliga Gara a rivelare a Gulcemal il suo vero nome. Â