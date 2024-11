Secoloditalia.it - “Picchiati perché di Fratelli d’Italia, il Pd condanni l’aggressione di Aosta”: la denuncia di Donzelli

“Aggreditidi. Riconosciuti come appartenenti al partito di Giorgia Meloni e quindicon inaudita violenza. ‘Qui non siete graditi voi della Meloni. Siamo antifascisti’ gettati a terra e presi a calci. È accaduto adal bar della rassegna comunale ‘La cittadella dei giovani’”. Laarriva sui Social firmata da Giovanni, responsabile organizzazione di. “La Schlein e gli esponenti del PD – prosegue il deputato di FdI nel suo post su Facebook –no senza ambiguità i giovani di sinistra che adhanno violentemente aggredito esponenti die chi era in loro compagnia. A sinistra dovrebbero aver capito che fomentare odio non porta voti, ma purtroppo rischia solo di portare violenza. Solidarietà a Lorenzo e Armando”.