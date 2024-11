Ilnapolista.it - Pecchia: «I fischi? C’è delusione. In tante cose dobbiamo ancora crescere»

Il tecnico del Parma Fabioha parlato in conferenza dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genoa. I ducali hanno vinto solo la prima di campionato, contro il Milan.: «Contro il Genoa non è stata una bella partita, in» Si aspettava questa partita? «Non è stata una bella partita,interruzioni, palle lunghe, seconde palle, duelli. In quello il Genoa è stato più bravo di noi. L’aspetto positivo è aver recuperato Nahuel ed Estevez, ci permette di affrontare con ottimismo le prossime gare alla luce anche degli stop di Bernabé e Anas. Per Bernabé si tratta di un problema muscolare, non ci sarà con il Venezia e vedremo dopo la sosta». Cosa le ha dato più fastidio oggi? «Nulla mi infastidisce dei miei, stanno lavorando duramente, poi uno può giocare meglio o peggio. Sono dispiaciuto, domani analizzeremo con calma per affrontare al meglio la prossima».