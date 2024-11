Neosposi scomparsi e tornati a casa | Era solo un breve viaggio ora siamo stanchi I dubbi della Procura

Leggi tutto su Open.online

«Abbiamo fatto un». Questa l’unica motivazione che gli inquirenti sono riusciti a scucire dalla bocca di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, idal 29 ottobre, quattro giorni dopo il matrimonio. E che ieri – domenica 3 novembre – si sono ripresentati all’uscio dei genitori di lui per ritirare il figlio di 7 mesi, che avevano lasciato lì, per poi tornare a Cesa (Caserta) dove abitano. Intanto sulla questione, dopo giorni di apprensione e appelli social, ladi Napoli Nord ha aperto un’inchiesta. Difficile, però, che si giunga alla formulazione dell’accusa di abbandono di minori. Cosa è successo il 29 ottobre Di certo non c’è nulla,stralci delle prime ricostruzioni degli inquirenti. I due, convolati a nozze il 25 ottobre, sarebberosenza dire niente a nessuno quattro giorni dopo.