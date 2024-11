Ilfattoquotidiano.it - Napoli, con Conte è rinato anche Kvaratskhelia che ora però batte cassa: le difficoltà nella trattativa per il rinnovo

Di certo, c’è una cosa: Khvichacon Antonio. Non è solo una questione di prestazioni del singolo che riflettono la classifica delcapolista, ma è proprio evidente un dato, quello più semplice. Quello dei gol: 11 in 34 partite in Serie A lo scorso anno; 5 in 11 gare adesso. Insomma, una cifra abbastanza lampante che ora l’entourage del giocatore, insieme con la società, vuole trasformare in un’altra cifra: quella da scrivere su un contratto che prolunghi la scadenza attuale al 2027. Le discussioni sono avviate. E per “discussioni” si intendonodei momenti di irrigidimento (“tensione” sarebbe un po’ troppo) tra le parti. Bisogna risalire a una settimana fa, quando alla vigilia della partita contro il Milan (in cuiè stato vero protagonista, segnando pure) gli agenti del georgiano sono arrivati in Italia. In agenda, un appuntamento con il ds dei campani, Giovanni Manna, per discutere dele adeguamento di contratto.