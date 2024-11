Spazionapoli.it - Napoli-Atalanta, il retroscena negli spogliatoi: cosa ha fatto Conte a fine partita

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Cos’è successo dopo? Ilsu quello che avrebbe detto eAntonioE’ stata una disfatta terribile quella patita dalcontro l’al Maradona. Non c’è stato nulla della squadra dialla quale siamo stati abituati dalla seconda giornata di campionato fino a ieri. Dal gol del 2-0 di Lookman gli azzurri si sono sciolti, non proponendo più nulla di pericoloso. Mai una conclusione degna di essere chiamata tale nei confronti di Carnesecchi, mai la sensazione di poterla almeno pareggiare. Undemolito da un’in forma e molto più rodata nel tempo. Una squadra costruita da un Gian Piero Gasperini che ha completamente imbrigliatocon la giocata di lasciare in panchina Retegui dall’inizio.