MOVIOLA – Caos Lazio-Cagliari | Ayroldi fischia rigore poi due cartellini rossi in cinque secondi

Incredibile svolta nella partita trae laassurge al ruolo di protagonista assoluta. L’arbitro Giovanniinflessibileprima un calcio diper il contatto tra Zortea e Pellegrini, con le immagini che non riescono a mostrare in modo definitivo quale sia la verità dei fatti, ma con probabilmente un tocco dell’esterno sardo su quello biancoceleste. Lo trasforma Zaccagni, poi di botto gli ospiti rimangono con due uomini in meno: Mina viene espulso per doppia ammonizione a causa di un probabile pizzicotto – suo marchio di fabbrica – a Castellanos, ne scaturiscono delle proteste e viene ammonito anche Adopo per questo motivo, anche lui già ammonito e c’è dunque il secondo cartellino rosso nel giro di due. La squadra di Nicola resta così in nove ma la gestione del fischietto pugliese è veramente deficitaria e poco ludica.