‘Miss Mamma’ sul piccolo schermo

Un nuovo palcoscenico di prestigio per per la società sammaurese Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, patron dei concorsi "Miss Mamma Italiana", "il Babbo più bello d’Italia", "Miss Nonna", "Miss Suocera" e "la Supercoppia Italiana". Giovedì scorso, la fortunata e seguita trasmissione televisiva "Questioni di stile", in onda su Rai 2 e condotta da Elisabetta Gregoraci, ha trasmesso un servizio, curato dall’inviata Francesca Bergesio, relativo al Galà che si è tenuto all’Hotel Gran Torino di Abano Terme in provincia di Padova, con protagonisti i vincitori dei concorsi, tutti di proprietà esclusiva della Te.Ma Spettacoli.