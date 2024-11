Secoloditalia.it - Migranti, da Catania arriva un’altra scandalosa sentenza blocca-rimpatri: “Egitto insicuro”

Giorgia Meloni usa l’ironia. L’Albania sarà un flop?, le chiedono alla festa delle Forze armate. “Ancora, avete la fissazione.” e sorride, mentre lasciava il Villaggio Difesa. Ma alla buona notizia della giornata, la ripresa delle partenze deiin direzione dell’Albania, ha fatto da contraltareta da, che forse quel sorriso alla premier lo avrà un po’ rovinato. Ma la linea del governo non cambia: oggi alcunisono stati presi a bordo dalla nave la Libra a sud di Lampedusa in acque internazionali per essere trasferiti nei centri in Albania. “Le operazioni di trasporto diverso l’Albania possono riprendere”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della riunione ministeriale del G7 sullo sviluppo urbano sostenibile. “Sono fiducioso che il decreto sui Paesi sicuri dei giorni scorsi possa superare la mancata convalida dei trattenimenti da parte dell’autorità giudiziaria, ha precisato.