Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 3-6, 5-6, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la bielorussa serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Break: si ferma sul nastro la seconda dell’azzurra che commette il terzo doppio fallo del. Seconda 15-40 Risposta incrociata stretta con il rovescio e dritto lungolinea in contropiede. Solo applausi per. Seconda 15-30 Scappa in lunghezza la risposta di. È lei a fare il bello ed il cattivo tempo in questo momento. 0-30 Passante lungolinea vincente per la. In un amen si è capovolto il parziale. 0-15 Ottima risposta diche va a segno con il dritto in contropiede. 5-5 Gioco: risposta strettissima diche poi attacca in controtempo. Lala vede con la coda dell’occhio ed alza il lob, il quale atterra sulla riga. La n.1 del mondo è così in controllo dello scambio e lo chiude con il dritto successivo. A-40 Ottima prima perche poi sfonda la difesa dicon due dritti lungolinea.