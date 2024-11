Amica.it - Le celeb e i loro costumi di Halloween 2024

Da sempre per gli americaniè una cosa seria. Da Kim Kardashian a Bella Hadid, passando per Kendall Jenner (e molte altre): anche questo 31 ottobre lesi sono impegnate per sorprendere amici e followers con i travestimenti più scenografici. Qualche esempio? Kylie Jenner si è mascherata da Barbarella, Hailey Bieber in versione Kim Possible, Heidi Klum si è vestita da E.T (come Janelle Monàe) mentre il look più discusso è sicuramente quello di Elsa Hosk, nei panni di Lady Diana con il revenge dress. Nel video di Amica.it ipiù belli avvistati su Instagram. GUARDA LE FOTOdi: come ricreare i look più famosi delAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Lee idiAmica.