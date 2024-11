Lazio-Cagliari Baroni premiato come allenatore del mese di ottobre nel pre-partita

Leggi tutto su Sportface.it

L’della, Marco, ha ricevuto il premio Philadelphia Coach Of The Monthmigliordella Serie A per ildi. La consegna del riconoscimento avverrà questa sera all’Olimpico, nell’immediato pre-diche è in programma alle 20:45. “sta trovando allala definitiva consacrazione, dopo le belle stagioni alla guida di Benevento e Lecce e l’ottima stagione al Verona nello scorso campionato – spiega Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A – Si tratta di un tecnico preparato tatticamente, duttile e pragmatico, capace di lavorare unendo l’analisi degli avversari e il dialogo con i suoi calciatori al duro lavoro. Laha fatto una scelta brillante puntando su di lui,dimostra il piazzamento di classifica in zona Champions.”deldinel pre-SportFace.