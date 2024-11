Quotidiano.net - La rabbia di Valencia. Fango contro il re e la regina. Il premier colpito da un bastone

Il, gli insulti, le grida "assassini, assassini". E poi il faccia a faccia con i cittadini: "Ormai siamo morti, non abbiamo più niente". "Tu perché sei venuto? Per prenderti un’altra medaglia?". "Il presidente è un cane". La visita di re Felipe VI e dellaLetizia Ortiz con ilPedro Sánchez e il presidente della Generalitat Carlos Mazón a Paiporta, nella regione alluvionata di, si è trasformata in una contestazione da parte della folla, che costringe i reali ad annullare la tappa a Huelva. Su X, nello stesso momento, c’è chi scrive che Mazón "osa mettere piede qui solo circondato dalla polizia" e fonti dell’esecutivo dicono a El Diario che la visita è stato "un errore gigantesco". Da quelle parti, infatti, si lotta ancoraile la paura di un secondo tempo.