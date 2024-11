Bergamonews.it - Influenza australiana, Roberta Villa: “Non è una malattia nuova, nessun allarme”

Leggi tutto su Bergamonews.it

“Non è una: non c’è”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, si esprime in merito all’di cui si sta parlando parecchio in questi giorni. Questa formale, causata dal virus H3N2, nei mesi scorsi ha conosciuto un’ampia diffusione in Australia, quando là era inverno e qui estate. Ora sono stati registrati i primi casi anche in Italia e in Lombardia: abbiamo chiesto un parere a, che traccia il punto della situazione. Cosa sappiamo dell’di cui si sta parlando in questi giorni? È una forma d’stagionale causata dai virus H3N2. Nei giorni scorsi si sono registrati i primi casi in Italia e anche in Lombardia, ma non è nulla di insolito.