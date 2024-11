Ultimouomo.com - Il Napoli dipende troppo da Lukaku

La sfida del Maradona doveva dire molto sullo spessore del, e su quello dell'Atalanta. La squadra di Antonio Conte si presentava da prima in classifica. Dopo il brutto esordio contro il Verona, aveva infilato una striscia positiva di nove partite consecutive, con otto vittorie e un pareggio per un totale di venticinque punti. Alcune di queste vittorie, però, potevano essere considerate po' "sporche", ottenute cioè senza mettere in campo una prestazione particolarmente brillante. Era successo per esempio contro il Parma, un 2-1 in rimonta favorito dall’espulsione del portiere Zion Suzuki; ma anche contro l’Empoli (0-1 fuori casa ma con la squadra di D’Aversa che avrebbe meritato il pari) o contro il Lecce (una delle peggiori difese del campionato, regolata di misura grazie a un gol di Di Lorenzo).