I 100 anni di Columbia Pictures | arriva il cofanetto da collezione Volume 5 con sei classici in 4K

In uscita ilClassics 4K UHD Collection - Vol. 5 con sei film per la prima volta in 4K: Tutti gli uomini del re, Fronte del porto, Un uomo per tutte le stagioni, Tootsie, L'età dell'innocenza e Piccole donne; nel15 dischi, un libro di 80 pagine e oltre 20 ore di extra. Per festeggiare il suo centenario,ha rilasciato quest'anno diversi cofanetti homevideo daa tiratura limitata. Ora èto il momento della quinta uscita: dal 24 ottobre infatti, grazie a Eagle, sarà disponibileClassics 4K UltraHD Collection -5, con sei indimenticabili titoli pluripremiati e già in preordine su Film & More a questo link. I titoli presenti, fra i quali molti sono vincitori di parecchi premi Oscar, sono stati tutti rimasterizzati per la prima volta in 4K Ultra HD.