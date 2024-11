Iodonna.it - Ha collaborato con i più grandi: da Frank Sinatra a Michael Jackson, che ha trasformato in icona producendo gli album "Thriller", "Bad" e "Off the Wall"

Una leggenda, un monumento che ha ridefinito l’industria musicale e dell’intrattenimento nel ventesimo secolo. Quincy Jones è morto all’età di 91 anni nella sua residenza a Bel Air, a Los Angeles. Il celebre produttore e compositore, capace di trasformare il mondo della musica per oltre sette decenni, è scomparso circondato dall’affetto della sua famiglia. La notizia è stata confermata dal suo portavoce, Arnold Robinson, che ha condiviso un toccante comunicato della famiglia Jones: «Stasera, con i cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones. E sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui».