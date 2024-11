Ilrestodelcarlino.it - Grottazzolina tiene testa ai giganti. Passa Trento, ma che partita

yuasa battery 1 itas trentino 3 YUASA BATTERY: Zhukouski 4, Antonov 12, Cubito, Vecchi, Demyanenko 7, Mattei, Comparoni 6, Petkovic (L2), Fedrizzi, Marchiani 1, Cvanciger 16, Tatarov 9, Schalk, Marchisio (L1) All. Ortenzi ITAS TRENTINO: Bristot, Pesaresi, Kozamernik 2, Michieletto 25, Sbertoli 3, Pellacani, Garcia Fernandez, Rychlicki 12, Magalini 15, Laurenzano (L1), Lavia, Bartha, Resende 10, Acquaroni Al. Soli Arbitri: Cappella - Curto Parziali: 25-22 (29’), 18-25 (29’), 21-25 (30’), 23-25 (32’) Vince l’Itas Trentino in quattro set ma la Yuasa esce aaltissima e forse ancor di più. Un’atmosfera unica al PalaGrotta per un match intenso e meraviglioso che ha visto la Yuasa battery giocarsela alla pari davanti a 2.038 spettatori contro i Campioni D’Europa di