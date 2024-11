Thesocialpost.it - Gasperini non si nasconde più: “Per lo scudetto c’è anche l’Atalanta”

C’è grande euforia in casa Atalanta dopo il rotondo successo ottenuto sul campo della capolista Napoli. Gian Pieronon si è tirato indietro, e ha ammesso che per la corsa al titolo quest’annola sua squadra si può considerare in corsa.se la favorita alla conquista dello, secondo la sua opinione, resta sempre l’Inter. “Siamo felici di come stiamo giocando”, ha affermato il mister dei nerazzurri bergamaschi, “ma l’Inter ha qualche chance in più rispetto a noi“. Il tecnico ha elogiato l’unità del gruppo e la capacità di affrontare ogni partita con determinazione. “Non ci siamo mai nascosti e abbiamo sempre cercato di giocare gara dopo gara, guardando al nostro potenziale. Attualmente ci sono diverse squadre in alto, divise da pochi punti, e tutte possono sognare”.