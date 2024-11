Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari, Serie A 2024/2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, partita valida per l’undicesima giornata della. Si chiude all’Olimpico questo turno di campionato e i biancocelesti hanno un’occasione ghiottissima per salire addirittura al terzo posto, a pari merito con Atalanta e Fiorentina. Reduce dal netto successo contro il Como, ladovrà fare a meno dello squalificato Nuno Tavares ma partirà ampiamente favorita contro il, chiamati ad un’impresa per ottenere punti salvezza e non lasciare lo stadio a mani vuote. Di seguito le scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Davide Nicola.: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos.: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.SportFace.