Fake news e soldi | così Elon Musk vuole prendersi le elezioni americane

Il 27 aprile 2022,sosteneva che «affinché Twitter meriti la fiducia del pubblico, deve essere politicamente neutrale», cucendosi addosso l’immagine del “liberatore” della piattaforma dalle influenze politiche. Dopo l’acquisizione, ha cercato di confermare questa visione attraverso la pubblicazione dei cosiddetti “Twitter Files”, una sorta di inchiesta giornalistica basata su fatti già noti e decontestualizzati, accusando la precedente gestione di faziosità e di un presunto appoggio politico nei confronti del Partito Democratico, in particolare di Joe Biden. Con l’avvicinarsi della campagna elettorale, il 6 marzo 2024 dichiarò che non avrebbe fatto alcuna donazione per i candidati alla presidenza americana. Nonostante tutto, dopo circa due anni dall’acquisto, il nuovo proprietario di X (ex Twitter) ha rinnegato la propria missione, sostenendo apertamente e a tutti i costi il candidato repubblicano Donald Trump.