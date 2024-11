Ilgiorno.it - Dossier e automobiline, indagati gli eredi Bburago: cosa hanno chiesto agli hacker

Burago Molgora, 4 novembre 2024 – Quasi vent’anni senza pace per glidell’ex impero. Dopo il crac, l’inchiesta giudiziaria per bancarotta e la fine di un patrimonio di lavoro, investimenti, ma anche ricordi, giochi e sogni d’infanzia, i nomi dei fratelli Marco e Paolo Besana, figli del fondatore Mario, tornano sotto la lente degli investigatori. Questa volta nell’inchiesta sulaggio illegale portata avanti dalla Procura di Milano. Una fine ingloriosa Il marchio di modellini di automobile, che ha svuotato le tasche di generazioni di genitori e allevato altrettante schiere di futuri appassionati del volante, è approdato definitivamente in Cina. E a Burago di Molgora, poco più di quattromila abitanti fra Vimercate e Agrate, dove tutto è cominciato, di quella storia non c’è più traccia.