Iodonna.it - Dinanzi alla disperazione e alle contestazioni della popolazione alluvionata, la regina si è commossa: «Come possono non essere arrabbiati?»

Il cuore in gola, le lacrime agli occhi. Mai prima d’ora avevamo visto Letizia di Spagna sciogliersi in un pianto carico di tensione e paura. Circondata drabbia e da Paiporta, una delle cittadine a pochi chilometri da Valencia epicentrodevastazione causata dall’alluvione, laè tornata umana. Non un briciolo di quella freddezza, che tanto le è stata imputata in questi anni, è comparso sul suo viso sporcato dal fango lanciatole dai volontari trasformatisi in contestatori.