Crollano le immatricolazioni profondo rosso per Stellantis

Il crollo dellenon si arresta. Le nuove auto immesse sulle strade sono il 9% in meno in un anno, ma il tonfo è ancora più evidente per, che perde quasi il 28% dei veicoli. I dati sulledi automobili nel mese di ottobre sono impietosi. Per tutti, ma soprattutto per. Che a ottobre ha venduto 31.924 auto, ovvero il 27,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2023. Crolla, inevitabilmente, anche la quota di mercato, che passa dal 31,7% al 25,2%. Nei primi dieci mesi dell’anno il gruppo ha venduto poco meno di 400mila vetture, ovvero l’8% in meno rispetto al 2023. E la quota di mercato è scesa dal 32,8% al 29,9%. Va detto che il trend, negativo, perè comunque meno drammatico di settembre, quando si era arrivati addirittura a un -33,9%.