Ilgiorno.it - "Crolla la diga", arriva il messaggio. Simulazione della Protezione civile

Crolloa Trezzo, domani sui telefonini arriverà ildi IT-alert che annuncia il disastro, ma non bisognerà farsi prendere dal panico: è un test del sistema nazionaleper diramare l’allarme in caso di vero pericolo, "un canale di avviso che va messo alla prova a cadenza regolare". Nell’esercitazione sono coinvolti anche Vaprio e Cassano, i soli residenti sono più di 40mila. "Manteniamo la calma – chiedono le tre amministrazioni interessate – e offriamo il nostro contributo per migliorare la procedura compilando il questionario". "Il metodo è già in esercizio per questo rischio dal 13 febbraio, ma per ottimizzarne l’operatività sono necessarie verifiche periodiche – spiega la Regione –.