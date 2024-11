Sport.quotidiano.net - Cazzadore sblocca, poi Sarti. Sant’Agostino fa 3 punti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

2 solarolo calcio 0: Costantino, Anostini, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani, Iazzetta,, Rizzo,. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Skabar, Maietti, Vanzini, Pinca, Pellielo, Franchi, Gjoni. All: Ricci SOLAROLO CALCIO: Fusconi, Franceschini, De Marco, Errani, Mongardi, Ferretti, Rimini, Piancastelli, Sona, Lanzoni, Fernandi. A disposizione: Tassinari, Kacmoli, Tassinari, Bolognesi, Costa, Ramoz, Del Fiore, Dal Monte, Amaducci. All: Assirelli Arbitro: Francesco D’Ovidio della sezione di Bologna Marcatori: 5’ p.t. rig.(S), 35’ s.t.(S) Ilsi risolleva con una vittoria convincente. Un turno casalingo al ‘Renato Caselli’ per i ramarri, che per la prima volta in assoluto hanno affrontato il Solarolo, conquistando un successo che mancava da alcuni turni.