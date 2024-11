Anteprima24.it - Capua, al Ricciardi “Pig Bitch”: semifinalista Premio Scenario 2021

Tempo di lettura: 4 minutiPig(trad. lett. Porca Puttana): in scena due personaggi, una porca e una puttana. La Porca interpreta il personaggio affibbiatole dalla società per la sua fisicità abbondante. La Puttana interpreta la condizione di sentirsi sporca di fronte alla società . Entrambe in contrasto con se stesse appaiono distanti da quel che ci si aspetta che siano. La porca mangia compulsivamente barrette ai cereali che compra al costo di 50 cent di Euro l’una al distributore. La puttana offre il suo corpo magro, piacente di donna giovane giunta dall’est, cerca una vita migliore da quella offertale nel suo Paese. La società come giudica personaggi così? L’industria del sesso e quella dell’alimentazione carnivora seguono gli stessi processi e svendono la stessa merce, la carne. Si indaga l’etimo di porca puttana. Ma cosa lega davvero le due donne? L’incontro è in una piazzola di sosta, c’è un distributore, due panchine, tutto intorno si apre un luogo che non si vede, ma si “sente”.